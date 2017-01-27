【省港盃】首回合下月6日上演　新任菁英發展教練督師　中村祐人率小將爭衛冕 (15:13)

這支港足B隊的27人初選，起用大量適齡參加明年U23亞洲盃外圍賽的年輕球員，夢想FC及凱景各有4人入選，包括在10月出戰港澳埠際賽的林樂勤、彭林林及孫銘謙，而上屆省港盃成員鄭展龍、胡晉銘、袁振昇及謝家榮，以及兩名在外國留學、今夏有份參加雅加達巨港亞運的杜國榆及安永佳，亦在名單之中。而名單唯一港甲球員是標準流浪守將鍾昇霖。

由於主教練加利韋特日前請辭，加上助教郭嘉諾需修讀教練課程，故今次由新任菁英發展教練保域斯領軍。這名43歲德國籍教練過去兩年是匈牙利U21主帥，過去也曾執教過史浩克04的B隊。

港足將於稍後公布決選名單，本月27日在將軍澳足總足球訓練中心作首課操練，明年1月6日先作客廣東省人民體育場出戰首回合，次回合於1月9日晚上8時返回香港大球場上演。

港足在今年初的第40屆省港盃，先在主場憑張志勇及卓耀國的入球，以2:0勝出首回合，次回合作客雖然法定時間負0:2，但戰至互射12碼階段，憑門將袁皓俊兩度撲出極刑，協助港足重奪失落4屆的省港盃冠軍。

省港盃港足27人初選名單：

門將：謝家榮 (夢想 FC)、 高俊 (理文)、蔡子濤 (冠忠南區)

後衛：鍾昇霖 (標準流浪)、謝偉俊 (佳聯元朗)、潘栢安 (夢想 FC)、陳靜謙 (東方龍獅)、羅梓駿 (傑志)、陳凱柏 (冠忠南區)、余煒廉 (理文)、梁諾恆(富力 R&F)

中場：茹子楠 (東方龍獅)、何振廷、李啟智 (凱景)、胡晉銘 (香港飛馬)、鄭展龍、中村祐人 (傑志)、叢振洪 (冠忠南區)、杜國榆

前鋒：林樂勤 、彭林林 (夢想 FC)、播磨浩謙、孫銘謙 (凱景)、鄭兆均 (理文)、袁振昇 (富力 R&F)、鄭子森 (和富大埔)、安永佳

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