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【單車】天空車隊資金鏈斷裂　無白武士或明年底解散 (22:25)

近年橫掃公路單車多日賽冠軍的天空車隊宣布，主贊助天空傳媒及霍氏21世紀明年底撤銷贊助。如明夏環法前未能覓得白武士，車隊或會解散。

天空傳媒今年10月被美國電訊企業Comcast收購，外間相信是這天空母公司決定閂水喉。天空車隊自2010年成立，近7年贏得6件環法黃色戰衣，而英國著名車手富美更自去年環法起，連勝環西班牙及本年環意大利單車賽，達成大滿貫。

天空車隊在官方網站發表公開信，證實若沒「白武士」出現，來年將是一年征戰，但表明車隊不會怠慢，亦已進入訓練營備戰新季。車隊亦發發聲明指，當資金鏈穩固後，2020年後或以其他名稱繼續作賽。車隊上下則相信會有新資金入主，度過難關。

領隊比斯福稱擁有多位冠軍車手是優勢，未來半年會努力尋找買家。2020年才約滿的富美同樣說會與車隊共度時艱：「就算新贊助改車隊名，車衫轉顏色，只要爭勝心不變，我與車隊2020年都會繼續合作。」除了富美，今夏贏得環法的謝連特湯馬士9月亦與車隊續約至2021年。

多支國際單車聯會（UCI）一級職業公路賽車隊，近年都面對資金問題，如今年隊際計時賽世界冠軍快步隊，便在近4年3次轉冠名贊助。坐擁個人計時賽世界冠軍及奧運冠軍的BMC車隊，年中更要與一支洲際隊合併並改名，才有資金明年角逐世界巡迴賽。

不過，有報道指天空車隊一年預算高達3400萬鎊（3.36億港元），加上英國脫歐路未明，明夏死線前未有合適買家的話，或步兩年前IAM Cycling後塵，宣布解散。

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