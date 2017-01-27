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【歐聯】大衛施華唞數周　曼城傷兵達8人　哥迪奧拿：今晚得15人用　拜仁列貝利明夏離隊 (19:41)

英超次席球隊曼城歐聯仍需搶分保住分組賽首名，但球隊進入快車期後傷兵漸多。大衛施華及費蘭甸奴亦加入「十字軍」，令主帥哥迪奧拿大嘆明晨迎戰賀芬咸時，只得15名一隊球員可用。

曼城上周六被車路士打破英超不敗身，被利物浦搶佔榜首。哥帥稱比賽中傷出的中場大衛施華「因拉傷肌肉要休養數周」，費蘭甸奴亦倦勤，加上另外6員傷兵，想輪換也甚艱難：「現時只有15名球員候命，可以做的事不多。」他們周六會續主場對愛華頓，屆時前鋒阿古路或趕及傷癒。而球隊亦宣布簽入美職哥倫布機員的門將薩克史提芬，預計明夏登陸英倫的他會取代哥迪奧巴禾，成為球隊2號門將。

曼城現時在歐聯F組只領先次席里昂3分，但對賽1和1負。若這支法甲球隊能作客烏克蘭挫薩克達，藍月要首名出線16強便需保不敗。另一邊廂的賀芬咸亦有洛特維迪、施沙拉爾等5人受傷或停賽，獲勝仍有機會搶得轉戰歐霸的機會。

另一德甲球隊拜仁慕尼黑則需在E組作客阿積士爭榜首。體育總監沙歷咸美斯指老將列貝利會跟隨洛賓，在季尾離開效力11年的拜仁，惟列貝利本人未有正面回應：「我覺得我仍踢得不錯，沒有問題，最重要的是可以享受比賽。」列貝利今季受惠京士利高文年內第2次足踝筋腱撕裂而繼續正選，後者近日復出，但指若傷患復發，將結束職業生涯。

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