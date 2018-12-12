【韋特去向】東京綠茵：聘港足前主帥加利韋特執教　揚言領軍重返日職 (17:02)

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東京綠茵上季以日乙第6名殺入升班附加賽，但最終以0:1不敵磐田山葉，無緣重返日職，及後並宣布西班牙籍教頭米基爾洛天拿離任，今日委任44歲的韋特來季接掌球隊。韋特在綠茵的聲明中感謝球會上下的支持及信任，很榮幸帶領這支有深厚傳統及歷史的首都球會，「個人目標會是延續球隊近年走勢，令球迷回到原本的位置——日職」。

韋特近日指突然轉投日本球會純粹「個人決定」，而他早前接受本報專訪時曾提及，除了在日本報考專業教練牌照，他和妻子在東京都有居所，妻子亦曾長年在東京生活兼會說流利日語，其3歲兒子也在日本出生，這亦成為該名上任港足主帥僅3個月的英藉教頭，重返日本的其一誘因。

韋特昨晚亦發文希望香港球迷繼續支持港足。另邊廂，香港足總已在網站發布港足主帥的公開招聘，截止申請日期為明年1月11日。

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