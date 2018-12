在足總宣布加利韋特辭任港足主帥一職後,當事人於凌晨在社交網站發表離任宣言,表示在香港的時光雖短但非常甜蜜,感謝球圈各界人士支持,相信香港足球現正處於好位置,將於大型賽事(東亞錦標賽)決賽周亮相,希望球迷繼續支持港足,並指「當港隊作戰,我們所有人都在作戰」(When the Hong Kong teams play we all play)一定要繼續成為大家的精神,堅信港足已準備好以無懼及充滿信心去落場與任何對手作戰。