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【歐聯】文尼勢復任正選攻堅　安察洛堤：利物浦可奪英超，但歐聯被拿玻里淘汰 (22:27)

歐聯「死亡」C組第3位球隊利物浦已懷着必勝之心，迎接明晨最後一輪迎戰多3分的「一哥」拿玻里，更接獲領隊高普證實沙迪奧文尼勢將復任正選，與穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴重「埃及文明」一起攻堅的好消息，但客軍教練安察洛堤稱對方可奪英超，卻在歐聯會被踢出局。

利物浦此役主場若以1：0勝出，又或取得淨贏2球或以上的比數，便可出線16強，領隊高普稱上場英超大勝般尼茅夫因腳傷只能後備上陣的沙迪奧文尼問題不大，「至少我們可考慮讓他上陣」。另外，對「般茅」時頭破血流的中場拉爾拉拿亦可候命，但缺席過去3仗的後衛洛夫雲將需接受體測才可決定能否披甲。

拿玻里教頭安察洛堤毫不示弱：「英超總是競爭激烈，利物浦有機會奪冠。他們開季以來真的表現出眾，有可能達標。我們知道今仗是一場賭注，需走到最後一步可過關，所以不能輕率，卻不代表會龜縮，會想及入球和踢侵略足球。己隊所有職球員都想贏，但同時會冷靜。」同組領前利物浦兩分的次席巴黎聖日耳門，明晨同時間作客貝爾格萊德紅星若能凱旋便穩奪出線權。

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