【韋特請辭】妻兒在日本　日乙球會東京綠茵或是韋特下一站 (18:40)

韋特曾在日本報考亞洲足協專業教練牌照，其間邂逅來自中國哈爾濱、長年在東京生活的妻子，並曾透露「我們在東京有居所，妻子主要說日語，兒子也在日本出生」。如今突然宣布離任港足主帥一職，香港足總主席梁孔德亦透露其下一站將是日本，而外界亦盛傳日職及日乙均有可能是其落腳點。

不過，近期多間日本球會已陸續宣布下季新帥安排，目前帥位仍懸空的球會並不多，當中最有可能的，當數上周六於日職升班附加賽不敵磐田山葉，與日職緣慳一面的東京綠茵。這支日本首都球會擁有不少外籍教練執教歷史，包括史上日本聯賽最多勝場的外籍教練巴迪斯達亦曾帶領該隊。而綠茵日前剛宣布西班牙籍教頭米基爾洛天拿離職，無疑令加利韋特繼任的可能性大增。

此外，現帥位懸空的首兩級球會分別是日職勁旅大阪櫻花、來季降落日乙的柏雷素爾、日乙實力分子福岡黃蜂，以及來季日乙升班馬鹿兒島聯。除了柏雷素爾外，其餘3支球會分別位處日本關西及九州，與東京相距甚遠，倘若今次韋特赴東洋與家人有關，可能性相對較低。而位於千葉縣的柏雷素爾，早前曾有當地傳媒報道，會方正力斟巴迪斯達接掌，亦令韋特執教的可能性減低。

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