【韋特請辭】港腳讚韋特相處融洽有幹勁　黃洋：遺憾未能一同戰東亞錦決賽周 (18:18)

在東亞錦標賽外圍賽次圈，被韋特獲委任為港足隊長的黃洋表示，在今早完成球會操練後才得悉他離職的消息，直言對此感到可惜：「不能一起完成東亞錦決賽周會是很大的遺憾。過去幾個月大家相處時間非常融洽，除了在東亞盃取得突破，從他身上也學到很多教練之道。」他又指，雖然還未確定韋特離職的真正原因，但仍會非常尊重對方的決定。

前隊長兼門將葉鴻輝亦指是看到相關報道才得知消息，讚揚韋特擅於鼓勵球員及清楚了解球員的心理狀態，令麾下很有信心去落力比賽。他亦希望足總及早聘請新主帥，確保有足夠時間備戰明年底的東亞錦決賽周。

至於上月獲韋特補選出戰東亞錦次圈，首獲大港腳上陣兼取得入球的23歲港將鍾偉強，對該名44歲英籍教頭的請辭感難以置信：「始終他剛剛上任就有成績，大家一起邁向成功 ，想不到他這麼快就離開球隊。」強仔又自言在國際賽中取得信心，會在球會表現自己，繼續爭取入選。

而事隔一年重獲港足徵召的富力R&F守將梁諾恆表示，儘管在韋特麾下時間太短，但相處十分融洽，教練和球員間建立互信。他又稱，無論是那個教練接任，他會繼續在球會踢出最好表現，繼而爭取成為港足常規代表。

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