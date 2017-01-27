【韋特請辭】試用期內離任不需賠償　足總主席梁孔德指招聘新帥需時最少3個月 (17:44)

梁孔德透露，昨晚才收到韋特的請辭通知，對其決定大感可惜：「他執教港隊很好，激發出球員的鬥志，亦令教練團的本地教練獲益。」他承認港足再次懸空主帥一職，對球隊有一定影響，並提及政府撥款的「5年策略計畫」於2020年屆滿，換言之新帥只有1年合約，承認覓帥有一定難度，但指若有成績佢有信心可獲續約。梁孔德亦強調韋特離任與人事無關，「他今次是收到好的聘約才離開，他不只跟足總高層，與球員甚至傳媒也關係良好。」

助教郭嘉諾坦言對其決定感愕然，「昨日先和他開會討論省港盃事宜，沒想過翌日就收到這個消息，但教練人望高處是理解的，但對港隊而言，本來打算可以有一個方向。在金判坤去年12月離任後，總算找到一個新教練，開局亦不錯，來年的計劃教練團亦商討了很多，包括省港盃、U23亞洲盃外圍賽及3月友賽，甚至明年底的東亞錦決賽周，所有事都已有計劃，但現在主教練離開，都擔心新主帥招聘程序很長久，對港足都很大影響。」

郭sir期望足總盡快覓得新主帥，並指：「不希望此事令外間覺得香港足球好兒戲，很快又有變動，希望香港球迷不是因為事情而覺得香港足球無希望。其實我們都有計劃的，獲徵召的球員會繼續努力比賽，以香港這地方行先。」

韋特早前接受本報訪問時透露自己在日本報考亞洲足協專業教練牌照，認識不少日本球圈人士，包括與日本前國腳、日職大阪飛腳現任主帥宮本恆靖熟稔，韋特在日本還邂逅長年在當地生活的來自哈爾濱的妻子，在東京有居所，3歲的兒子也在日本出生，亦對日本職業聯賽予以高度評價。

至於早前批評足總招聘主帥程序不公而辭職的足總前董事梁芷珊，隨即在社交網站撰文，表示「種因得果」，指這正好解釋為何她堅持按照程序招聘，「遴選小組同董事會的責任係監察，成班人坐喺度開會唔係做緊監察，淨係舉手通過，結果咪係咁囉，攞個咁重要嘅職位，為人鋪踏腳石」，並指「一個機構如果係咁嘅管理及行政思維，係唔會搵到好嘅人合作，亦都唔會有人可以長期合作」。

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