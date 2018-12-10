【港超】港超日本兵談日職　中村祐人直言未棄投日職球會夢想 (22:15)

早前入籍代表港足上陣友賽作客印尼的中村祐人，雖先後效力6間香港球會，起初因能力不足未能在日職亮相，但現年31歲的中村，仍未放棄這個夢想，「踢日職是我小學二年級時開始的夢想，即使來到香港，也希望有朝一日能夠回到日本效力日職球會，有機會的話我當然想效力母會浦和紅鑽，但要靠自己實力，當然不要靠關係呢。」在浦和紅鑽踢青年軍的中村，提及該隊現時總經理中村修三是他父親，又指自己的踢法其實跟父親很相似，並回想童年時一直刻苦練習：「早上5時半上小學，每周3次每次1小時半左右的基礎練習，由小學3年級到6年級都是這樣。」

至於今年初由近兩季日職冠軍川崎前鋒轉投東方的井川祐輔，有多達18年日職比賽經驗，故日職對現年36歲的他來說就是「人生的一半」。他說因去年亞冠分組賽偶然地跟東方對戰，故總覺得加盟港超球會就是一種緣份。

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