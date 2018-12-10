體育
下一篇 上一篇

【港超】港超日本兵談日職　中村祐人直言未棄投日職球會夢想 (22:15)

兩名效力港超的日本球員，傑志前鋒中村祐人及東方龍獅後衛井川祐輔，早前應遊戲商邀請拍攝宣傳影片兼大談波經。其中早前入籍港足的中村祐人在訪談中直言，雖連續居港多年，但31歲的他至今仍未放放棄到日職落班的夢想，並提及剛奪得天皇盃冠軍的浦和紅鑽，其總經理中村修三是他父親。

早前入籍代表港足上陣友賽作客印尼的中村祐人，雖先後效力6間香港球會，起初因能力不足未能在日職亮相，但現年31歲的中村，仍未放棄這個夢想，「踢日職是我小學二年級時開始的夢想，即使來到香港，也希望有朝一日能夠回到日本效力日職球會，有機會的話我當然想效力母會浦和紅鑽，但要靠自己實力，當然不要靠關係呢。」在浦和紅鑽踢青年軍的中村，提及該隊現時總經理中村修三是他父親，又指自己的踢法其實跟父親很相似，並回想童年時一直刻苦練習：「早上5時半上小學，每周3次每次1小時半左右的基礎練習，由小學3年級到6年級都是這樣。」

至於今年初由近兩季日職冠軍川崎前鋒轉投東方的井川祐輔，有多達18年日職比賽經驗，故日職對現年36歲的他來說就是「人生的一半」。他說因去年亞冠分組賽偶然地跟東方對戰，故總覺得加盟港超球會就是一種緣份。

其他報道：【英超】盧卡古認世盃前增肌致踢英超表現下滑　「現正努力減肌肉」　不專注健身多吃蔬菜

其他報道：【意甲】C朗指美斯都要新挑戰　提議轉戰意甲再鬥過　笑稱「他或想念我」

相關字詞﹕體育 港超 日職 傑志 東方龍獅 中村祐人 井川祐輔 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【歐聯】熱刺征巴塞接喜訊　美斯上陣成謎阿蘇先列後備　國米迎燕豪芬陷中場荒　
【歐聯】熱刺征巴塞接喜訊　美斯上陣成謎阿蘇先列後備　國米迎燕豪芬陷中場荒　
【歐聯】文尼勢復任正選攻堅　安察洛堤：利物浦可奪英超，但歐聯被拿玻里淘汰
【歐聯】文尼勢復任正選攻堅　安察洛堤：利物浦可奪英超，但歐聯被拿玻里淘汰
【韋特請辭】妻兒在日本　日乙球會東京綠茵或是韋特下一站
【韋特請辭】妻兒在日本　日乙球會東京綠茵或是韋特下一站
【韋特請辭】港腳讚韋特相處融洽有幹勁　黃洋：遺憾未能一同戰東亞錦決賽周
【韋特請辭】港腳讚韋特相處融洽有幹勁　黃洋：遺憾未能一同戰東亞錦決賽周
【韋特請辭】試用期內離任不需賠償　足總主席梁孔德指招聘新帥需時最少3個月
【韋特請辭】試用期內離任不需賠償　足總主席梁孔德指招聘新帥需時最少3個月
【港足】主帥加利韋特突請辭　上任僅3個月　將赴日本球會執教
【港足】主帥加利韋特突請辭　上任僅3個月　將赴日本球會執教
【意甲】C朗指美斯都要新挑戰　提議轉戰意甲再鬥過　笑稱「他或想念我」
【意甲】C朗指美斯都要新挑戰　提議轉戰意甲再鬥過　笑稱「他或想念我」
【英超】盧卡古認世盃前增肌致踢英超表現下滑　「現正努力減肌肉」　不專注健身多吃蔬菜　
【英超】盧卡古認世盃前增肌致踢英超表現下滑　「現正努力減肌肉」　不專注健身多吃蔬菜　
【桌球】奧蘇利雲全英賽封王　生涯19奪大滿貫　名將戴維斯稱他「桌球界老虎活士」
【桌球】奧蘇利雲全英賽封王　生涯19奪大滿貫　名將戴維斯稱他「桌球界老虎活士」
【南美自由盃】美斯基沙文占士拱照班拿貝　河床加時挫小保加封王
【南美自由盃】美斯基沙文占士拱照班拿貝　河床加時挫小保加封王
【南美自由盃】小保加球迷賣車冒解僱離婚風險　自資往馬德里觀決戰河床
【南美自由盃】小保加球迷賣車冒解僱離婚風險　自資往馬德里觀決戰河床
【日皇盃】浦和紅鑽1：0挫仙台維加泰封王　明年再戰亞冠
【日皇盃】浦和紅鑽1：0挫仙台維加泰封王　明年再戰亞冠
【2019女子世界盃抽籤】中日韓分途遇歐美列強　國足主將王霜：要證明比4年前更好
【2019女子世界盃抽籤】中日韓分途遇歐美列強　國足主將王霜：要證明比4年前更好
【賽車：有片】雷干倫頒獎禮疑醉酒　台上撞嘉賓　台下食雪茄行錯路
【賽車：有片】雷干倫頒獎禮疑醉酒　台上撞嘉賓　台下食雪茄行錯路
【英超】托拉拿金球奠勝　阿仙奴險勝21場不敗　曼聯4：1破富咸止頹
【英超】托拉拿金球奠勝　阿仙奴險勝21場不敗　曼聯4：1破富咸止頹