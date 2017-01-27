【英超】盧卡古認世盃前增肌致踢英超表現下滑　「現正努力減肌肉」　不專注健身多吃蔬菜　 (21:03)

盧卡古自本月初作客打和修咸頓打破連續12場的入球荒後，連同日前對富咸，近3仗聯賽入2球重拾射門鞋，亦結束在主場長達997分鐘（自今年3月以來）的入球荒。這名25歲比利時前鋒近日受訪時承認，在出戰今夏俄羅斯世界盃前他進行了增加肌肉的訓練，而他亦為比利時攻入4球取得季軍，他說：「當時我感覺很好，也協助國家隊取得佳績，但回到英超後，發覺與世界盃是另一種風格，我不能再帶着這種肌肉身型在英超發揮力量，所以我現正努力減走這些肌肉，不再專注健身，同時多吃蔬菜、魚及補充足夠水分。」

今季英超攻入6球的盧卡古亦承認，在世盃後真的感到疲憊，但有信心自己將重返佳態：「我認為自己在比賽時的緊張度不足，踢得亦欠侵略性，不過像上仗（對富咸）我跟隊友一樣高強度集中，我很高興自己恢復到一定水準。2014年世界盃後我回到愛華頓，也出現同樣情況，我的水平下降了不少，但現在我覺得狀態已逐漸提升，準備好再次為球隊爭勝。」

身為曼聯前9號球衣主人的貝碧托夫，則為後輩護航指其作用不只是入球：「現今前鋒的作用除了入球，還要兼顧很多事情。若果大家都集中關注他的入球荒，只會無助他提升信心，而隊友亦需要支援他入球。」

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