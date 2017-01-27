【桌球】奧蘇利雲全英賽封王　生涯19奪大滿貫　名將戴維斯稱他「桌球界老虎活士」 (19:37)

「火箭」與艾倫本季都狀態大勇，早前已分別贏得冠中冠及國際錦標賽。艾倫取得首局後，火箭隨即以1棒101扳平，首節領先6：2，最終以10：6衛冕，取得17萬鎊（169萬港元）冠軍獎金及積分。一棒最高度數獎則屬於冰咸，他第3圈打出的145擊敗超越傅家俊首圈的144分，收獲5000鎊（4.97萬港元）。

上周度過43歲生日的奧蘇利雲25年前首奪全英賽及排名賽冠軍，今日除破紀錄第7次全英賽封王，亦搶走亨特利的3大滿貫紀錄，但火箭仍有未完成的任務：「打破亨特利紀錄的感覺令人瘋狂。我不想就此停下，希望冠軍會愈來愈多，其他人難以追趕到。如果我一直健康的話，往後10年會繼續娛樂大家。」戴維斯指他是「桌球界的老虎活士」。評述賽事的亨特利則稱「對桌球的熱情，令奧蘇利雲近幾年再昇華。當然，其新教練也幫到他」。

「火箭」今季轉由兒時伯樂史堤夫芬尼從旁指導，世界排名積分已直逼沙比及威廉斯。紀錄方面，他距千棒過百的里程碑只餘14「Cue」，今次的全英賽是其第34項排名賽錦標，只比亨特利少兩次。

然而，曾多次抱怨賽程頻繁的他，昨宣布退出本周蘇格蘭公開賽，令韋爾斯直入64強。至於香港「一哥」傅家俊在今晚10時，會與中國球手陳子凡爭入次圈。另一港將李俊威則9時對老將邦特。首圈賽事採7局4勝制。

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