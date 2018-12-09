【南美自由盃】小保加球迷賣車冒解僱離婚風險　自資往馬德里觀決戰河床 (21:40)

Nicolas Mattera是小保加球迷會在馬德里的成員，在《馬卡報》記者面前分享着朋友的困難：「我還是小保加？」「工作還是小保加？」。Mattera笑說馬德里的分支仍每天接待300、400名來自阿根廷的伙伴，對伴侶、上司的答案也很簡單：「他們最終還是選擇小保加，這是不能了斷的，因為在這裏出現過千種故事。有人也賣掉了座駕，換取門票機票。你會在馬德里看到各種事情。」

小保加在首回合主場2：2賽和河床，但次回合隊巴賽前受河床球迷襲擊，部分球員受傷，南美足總於是將次回合比賽押後至明晨，並在能容納8.1萬人的皇家馬德里主場班拿貝上演。兩隊各獲2.5萬張門票。其餘3萬張供皇馬季票持有者內部認購或公開發售，據《阿斯報》報道，官方售票網仍有約2000門票未賣出，價錢由180歐元（1602港元）起，而在其他售票網更有門票以99歐元（882港元）待沽。

在卡塔爾公幹的河床死忠 Javier Maluf衣櫃有逾百件球衣，但偏沒有小保加的藍黃戰衣。他向《法新社》指一家人會快閃馬德里，即日來回乘15小時飛機：「為了這場波絕對值得。我們抵埗後會會合我的前上司，都是河床球迷，一起吃過早餐便會兌現門票，休息，準備晚上的比賽。」有西班牙市場營銷公司預計，比賽為馬德里市帶來2500萬歐元（2.23億港元）收入，酒店、餐飲等旅遊相關行業均受惠。

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