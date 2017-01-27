【2019女子世界盃抽籤】中日韓分途遇歐美列強　國足主將王霜：要證明比4年前更好 (18:09)

女子世界盃將於明年6月7日於法國展開，去屆盟主美國隊僅與智利、泰國及瑞典同處F組。而亞洲三大勁旅方面，中國女足將與兩屆盟主德國、西班牙及南非位處B組。而去屆亞軍日本隊身處的D組則被外界視為今屆「死亡之組」，同組有上屆季軍英格蘭、阿根廷及蘇格蘭。至於韓國則與東道主法國、有應屆女子金球獎得主海格堡助陣的挪威，以及尼日利亞同處A組。

對於抽籤形勢，應屆亞洲足球小姐得主的20歲中國新星王霜指：「我期待決賽周的來臨，希望能向世界證明這支女足比4年前（8強止步）的更好。」至於代表FIFA出任抽籤嘉賓的前日本名將宮間綾則坦言「大和撫子」要突破上屆難度大：「小組對手都不易應付，我相信球隊只要懷着爭冠的決心去應戰，便什麼都有可能。」

2019年女子世界盃分組形勢：

A組：法國、韓國、挪威、尼日利亞

B組：德國、中國、西班牙、南非

C組：澳洲、意大利、巴西、牙買加

D組：日本、英格蘭、阿根廷、蘇格蘭

E組：荷蘭、喀麥隆、加拿大、新西蘭

F組：美國、智利、瑞典、泰國

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