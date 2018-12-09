【賽車：有片】雷干倫頒獎禮疑醉酒　台上撞嘉賓　台下食雪茄行錯路 (17:02)

雷干倫在最後一站壞車，在本季F1只以1分力壓韋斯塔本得總季軍。他昨晚出席在聖彼德堡的頒獎禮，席上與亞軍的法拉利前隊友維迪同坐。當攝影師移到維迪之時，他突伸手干擾鏡頭，右手還拿着雪茄。到頒發F1獎盃時，維迪先行到台上，冰人卻步履不穩，撞到頒獎嘉賓。惟他仍罕有笑容滿面，連主持人也高呼「雷干倫一定很享受這刻」。有片段更顯示冰人在台下疑似行錯路，要跨過欄杆返回座位。

39歲的雷干倫來季會轉投蘇巴車隊，他測試日後稱車隊有能力改善近季戰績。取代他成為法拉利廠隊車手的歷利昨則再膺最佳新秀獎。至於由車迷網上投票，年度最佳時刻的得主則是拉力賽車手蘇尼倫，他以年中在家鄉芬蘭的賽事大甩尾過彎獲獎。

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