【英超】托拉拿金球奠勝　阿仙奴險勝21場不敗　曼聯4：1破富咸止頹 (01:16)

賽前被揭發季前開派對吸笑氣的阿仙奴，此役由奧巴美揚及拿卡錫迪掛帥，但整支球隊上半場表現未達水準，5次射門僅1次「中框」，並有中場格列沙加、後衛梅斯達菲、列治史迪拿及柏柏斯達夫普路斯領黃，領隊艾馬利下半場以米希達利恩及伊禾比入替列治史迪拿與拿卡錫迪，冀加強攻力，卻在66分鐘有梅斯達菲傷出，由另一守將蒙利爾入替。直至83分鐘，阿仙奴的盧卡斯托拉拿門前無人看管下，接應奧巴美揚的右路傳中高波「車身」射入，鎖定1：0勝局。

至於賽前英超4仗不勝的曼聯此役有安東尼馬迪爾倦勤，改由盧卡古復任正選，支援他攻門的是「福仔」拉舒福特、連格及桑馬達，但率先為球隊破門的是翼衛艾舒利楊格，於左路接應福仔傳球的他，在13分鐘面對富咸守將丹尼斯奧度爾成功「通坑渠」後勁射得手。28分鐘，福仔左路回傳予後上的桑馬達射入個人第50個英超入球。42分鐘，桑馬達助攻伏兵門前的盧卡古，繼上周六打和修咸頓後，連續兩次上陣都有「士哥」。富咸雖於67分鐘憑前鋒阿布巴卡卡馬拉射入12碼，但僅1分鐘後便有隊友中場森保安古沙「兩黃變一紅」，而福仔82分鐘埋齋終令曼聯以4：1勝出。

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