【港超】飛馬2:1絕殺破東方不敗身　歡送廖培楓告別球員生涯 (21:39)

今仗在香港大球場主場出擊的東方有井川祐輔因傷缺陣，由迪高客串中堅，20歲小將茹子楠首次在聯賽正選上陣。不過先開紀錄的是上季以大球場為主場的香港飛馬，上半場憑查維斯撞射破網。東方於完半場前由林嘉緯入替今仗表現緊張的茹子楠，並在換邊後換入艾華頓及麥基加強攻力，終於在71分鐘便由這兩名後備入替球員合作扳平，麥基在左路突破傳中，門前的艾華頓抽射追成1:1。及後東方狂攻不果，反而於完場前被飛馬一次反擊，後備入替的艾華傳予無人看管的佐佐木周輕鬆掃入，令飛馬戲劇性地2:1絕殺東方，打破對方今季不敗身。

賽後一眾飛馬球員均向陣中前鋒廖培楓相擁，並拋起他慶祝，而觀眾席亦有其女友及眾多朋友，拿着「楓仔加油支持你」的紙牌，而當事人亦即時哭成淚人，並向傳媒交代他已考獲海關，將於下月中任職，故今場正選上陣61分鐘的他，是他5季職業球員生涯的最後一戰，「今仗最後贏波，對我來說算是完美的終結。始終自己比人遲起步，近年亦浮浮沉沉，故投考紀律部隊並非最近的想法。」

27歲的廖培楓在黃大仙出道，再效力過標準灝天、流浪及夢想FC，今季加盟飛馬如「第二春」，上半季上陣聯賽7次攻入3球，他哭着說坦言踢職業足球始終是他夢想，當然會有不捨，遺憾未能與黃大仙踢到最後，並總結道：「頭一兩年剛踢職業足球，感覺好新鮮，有很多想法，亦有幸取得入球。始終有一段時間沒入球，今季入到3球都算是個不錯的尾聲。」

結束今輪港超後前列形勢混亂，在前3隊的富力R&F、東方及冠忠南區皆失分後，富力以16分續居榜首，但分別領前次席南區以至第6的傑志只有1分及4分。第3的東方落後2分但踢少1場。而今輪獲勝的和富大埔及飛馬，分別升上第4及第5位。

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