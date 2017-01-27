【意甲：附精華】祖雲達斯14勝1和　平PSG歐洲5大聯賽開季紀錄　C朗近4季同期3次入10球 (18:46)

國米今仗並非無入球機會，但加利亞甸尼上半場半單刀中柱，保列坦奴換邊後亦失機。最終文迪蘇傑66分鐘插水式頭槌建功，令祖雲連續4場意甲淨勝對手，兼追平PSG的歐洲5大聯賽開季最佳15場紀錄。主帥艾歷尼大讚這名中鋒有「士哥」之餘亦為隊友開路，另一邊廂國米的史巴列堤則不滿球員「懶散及不小心」，放生對手。

今夏登陸意甲的C朗昨仗雖「食白果」，但亦有一次姿勢分滿分的「中框」倒掛。在近月避戰國際賽下，其狀態亦是近年最穩定一季。他本季意甲已入10球，與2015/16年及2016/17年效力西甲班霸皇家馬德里同期一樣，惟8場有進帳下明顯不再時而爆發，時而啞火，故入球率可謂相對「平穩」。同名的巴西名宿朗拿度日前也公開盛讚C朗努力操練保持戰力，失落金球獎全因葡萄牙在世盃成績一般。

C朗近4季頭15場聯賽入球數字

球季 上陣場數（入球場數）及入球

2018/19 15場（8場）10球

2017/18 11場（3場）4球

2016/17 11場（5場）10球

2015/16 15場（6場）10球

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