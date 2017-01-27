【港超】陳肇鈞梅開二度　大埔2:1挫理文　落後和波失分「一哥」富力3分 (18:10)

大埔今仗續以射手伊高沙托尼伙拍長人中鋒哈利攻堅，上半場大埔便藉前者在左路兩次傳中助攻，造就後上的陳肇鈞兩度在門前撞射破網，半場領先2:0。換邊後僅5分鐘，理文中場白智勳在一次攻勢混戰中射入，為球隊追成1:2。及後理文加強攻勢，在後場多了空間讓大埔打反擊，惟哈利及伊高沙托尼多次機會均無功而還下，最終雙方再無紀錄維持2:1完場。

大埔近3仗兩勝一和得7分，賽後8戰13分升上第4位，在榜首的富力R&F同日主場被冠忠南區逼和1:1後，現大埔僅落後富力及南區分別3分和2分。

今季加盟大埔的陳肇鈞，繼首場聯賽後，於球隊今年最後一場聯賽再次入球，連同盃賽已上陣11場入4球。他賽後將入球歸功於伊高沙托尼，但指球隊未能延續上半場強勢，仍有很多改進空間。他又稱經過季初4、5場適應後，已逐漸融入球隊，除了在本月底高級組銀牌4強大戰富力爭入決賽，亦期待在明年爭取佳績。理文主帥陳曉明則透露，明年1月轉會窗重開時，前場位置將會增兵。

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