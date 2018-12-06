【劍擊花美男】崔浩然公布退役後首現身　渴望體壇以外新嘗試 (21:22)

崔浩然今晚出席「賽馬會體記協會香港體壇三十傑」晚宴時被大批傳媒追訪，他笑言在亞運後其實已想公布退役：「不過當時剛剛拿了獎牌，和隊友都應該享受這個開心時刻，所以最後待我的腳傷快將康復時才宣布。」他透露部分隊友如張家朗早知其決定，亦曾勸阻他收回成命，「不過他都知道我今次並非一時三刻作出的決定，所以都非常尊重我。」他又指即使在雅加達亞運取得佳績，也未有打消其退役念頭：「我本身目標是一塊個人獎牌，以及團體獎牌轉顏色，現在都達成了，令我更覺得可以開心地退役。即使（個人賽）最後輸一劍而失落金牌，但以此作結都已經很好了，若打得不好反而想找多一屆。」

回顧15年劍擊生涯，崔浩然形容精彩，唯一少許遺憾是未能出戰世大運，並提到港隊陣中，點名仍有吳諾弘等潛質劍手，相信打入2020年東京奧運的機會十分樂觀。

被問到退役後會否投身演藝界，崔浩然稱現階段仍不會急於下決定，但透露有想過重返校園讀書：「我覺得無論是甚麼界別，有機會的話都應該要試一試。」不過問到會否留在體育界，他稱希望以其他方式讓外界認識香港運動。

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