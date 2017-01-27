【體壇30傑】李麗珊黃金寶膺「傑中之最」　曹星如做小粉絲與「風之后」合照 (22:44)

30傑選舉活動有101名候選運動員，來自26個運動項目，在上月1日至15日由體記協會會員投票，今晚由行政長官林鄭月娥出席頒獎。最終李麗珊及黃金寶，以1票之差力壓「牛下女車神」李慧詩，同票齊獲最高榮譽的「傑中之最」。其餘30傑得獎者包括曹星如、吳安儀、石偉雄、歐鎧淳、李健和及歐偉倫等。

上月底在拳擊表演賽復出的曹星如，對獲頒30傑謙稱不敢當，坦言自己有一段長時間養傷沒比賽，沒有資格獲獎，所以都好榮幸可以跟另外29名很努力的運動員一起獲獎。Rex又笑言首次現場看到李麗珊真人，第一反應讚對方「很瘦」，並應傳媒要求下，走向跟李麗珊及丈夫黃德森合照。

Rex指自己現在最開心是眼部傷勢已漸痊癒，看東西都清楚得多，又承認在比賽後感覺自己退步了很多，需重新習慣業餘比賽的節奏。他說無論東京奧運有否拳擊，他都會做足準備。

李麗珊及黃金寶不約而同稱沒料到能得獎，「珊珊」認為，香港體壇如今能百花盛放，衷心感謝本地傳媒支持，「估唔到退役那麼久，仲有人記得我。我希望下一次傑中之最，會有新的運動員獲獎。」她寄語現今運動員要珍惜現有環境發揮潛能。

「香港體壇30傑」得獎名單：

傑中之最：

李麗珊（風帆）、黃金寶（單車）

30傑：

（單車）李慧詩、黃蘊瑤、郭灝霆

（桌球）傅家俊、吳安儀、（拳擊）曹星如

（傷殘人士田徑）蘇樺偉、（輪椅劍擊）余翠怡、（傷殘人士硬地滾球）梁育榮

（足球）山度士、葉鴻輝、李健和、歐偉倫、（乒乓球）李靜、高禮澤、齊寶華、陳丹蕾、（體操）石偉雄、（壁球）趙詠賢、（保齡球）胡兆康

（羽毛球）陳念慈、陳智才、伍家朗、葉姵延

（劍擊）張家朗、（三項鐵人）李致和、（游泳）歐鎧淳、（籃球）翁金驊

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