【劍擊花美男】崔浩然因傷高峰引退　總教練鄭兆康：他是港將榜樣 (19:07)

世界排名19位的崔浩然今日在社交網站公布將會退役，表示早在2017年已有這打算：「當時我已訂立目標，指望2018年亞運，今年亦會是我最後一年代表香港作賽，所以比之前更努力，希望可取得最佳成績。感激家人、教練、隊友、好友，以及所有支持我的人，是你們成就了今天的我。」他又表示，是時候準備人生新一頁，但前路未有定案，相信運動員生涯的磨練，已令他成為一個不會輕言放棄的人。

崔浩然今年於雅加達巨港亞運，先奪走男子花劍個人賽銀牌，但拉傷大腿後未能於團體賽上陣，最終隊友為他摘下男團銀牌。總教練鄭兆康表示，徒弟早在9月已透露退意，尊重他的決定，更讚揚他是港隊榜樣：「他一直很刻苦，多年來努力為港爭光，是劍手的榜樣。不過，新傷舊患一直影響他，亞運團體賽時，他都要撐枴杖，希望之後可以好好養傷，再為未來打算。」

港隊明年爭入2020年東京奧運，男子花劍隊大有機會打入團體賽，如今缺少主力，留下張家朗、張小倫，伙楊子加、蔡俊彥及吳諾弘，繼續征途，康教練稱：「這對團隊實力肯定有影響，培養下一代亦需要時間，但我們會盡力去準備。」

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