【英超】曼城聯賽7連勝　+38球差創英格蘭125年紀錄 (17:03)

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曼城今晨作客一如所料精銳盡出，並憑利萊辛尼及馬列斯各建一功，以2：1擊敗有杜哥利破蛋的屈福特，近7場英超賽事全勝，並續保持不敗位列榜首。「藍月」今季聯賽15場賽事累積攻入45球失7球，+38球的得失球差創下英格蘭頂級聯賽125年來的紀錄，僅次於1892/93球季，新特蘭取得+39球得失球差的紀錄。惟主帥哥迪奧拿仍希望球員表現有所改善：「對屈福特我們佔盡優勢，又製造了多次機會，但均未能把握。足球賽事有很多變數，所幸我們能全取3分，我希望球員能集中精神，堅持到最後一刻。」曼城早前被指違反財政公平競技（FFP）條例，哥帥賽後亦開腔回應：「歐洲足協已展開調查，有結果時將會公布。我相信我的球隊。如果有什麼出錯，他們（歐洲足協）會告訴我們。」

另邊廂，白禮頓主場以3：1大勝水晶宮，賽後力壓屈福特升上第10位。惟賽前兩軍球迷於布萊頓市中心衝突，當地警方已展開調查；韋斯咸則憑盧卡斯佩雷斯梅開二度，主場3：1擊敗卡迪夫城。

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