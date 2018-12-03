【賽艇】打消退役念頭重燃奧運夢 大師姐李嘉文盼調整過後再衝刺 (16:18)

上周剛度過32歲生日的李嘉文（Carmen），今與胞妹兼隊友李婉賢、兩代車手黃金寶、郭灝霆、體操星將石偉雄、壁球男將歐鎮銘等，現身香港教育大學，出席《運動員的雙道行》新書發布。8月亞運奪銅的Carmen透露，已下決心爭入2020年東京奧運：「亞運過後，自覺仍有心力出戰奧運，希望可以老帶新，爭取繼前年後再戰雙人艇。近年不少港將年過30，仍能做出好成績，例如曹星如想征戰奧運，我的好友葉姵延（羽毛球港將），也在為這目標準備，自己也很想繼續挑戰。」

Carmen早在15歲為港出征，2008年打入北京奧運，前年亦獲奧運入場券，近兩屆亞運連奪銀、銅。她自信有力爭取奧運資格，但仍待與教練團商討訓練方法：「年紀大了，要有不同的訓練模式，所以希望爭取一個調整期。奧運主要資格賽在2020年4月，現在作恆常訓練，待2020年全力衝刺，會有較大信心去做出好成績。」

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