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【港超】東方0：0和大埔失榜首　夢想險勝凱景取聯賽首勝 (21:31)

東方龍獅今日港超主場硬撼和富大埔，雙方互有威脅攻勢，包括東方射手艾華頓曾射門中楣，但最終雙方互交白卷踢成0:0各得1分。賽後東方以6戰14分列次席，落後榜首的富力R&F 1分但少踢一場。

大埔今仗作客東方有鋒將勞高及中場陳肇鈞倒戈，在上半場反客為主攻勢佔優，除了射手伊高沙托尼在左路頻頻突破東方防線，勞高面對舊主亦甚活躍，有多次射門但無功而還，半場踢成0:0。

換邊後東方先後換入笠臣及李康廉加強攻力，並於75分鐘有黃金機會，艾華頓在禁區頂勁射但中楣彈出。7分鐘後，大埔中堅杜度接應罰球頭槌攻門欠角度被葉鴻輝接實，最終0:0完場各得1分，亦是今季港超及東方首仗沒有入球。

賽後東方排第2，落後富力1分但少踢一場，大埔則以10分排第5。賽後東方主帥陳婉婷說，在上半場受壓下，下半場經調整表現有所改善，但未能把握入球機會，認為和局是合理戰果。對於中堅荷西安祖因傷收咧，今仗東方亦以梁振邦及迪高改打雙防中坐鎮中場。「牛丸」指荷西安祖是球隊後防主力，球隊需時適應其缺陣，並確認明年1月轉會窗重開時，會購入外援填補空缺。不過她指出，基頓及井川祐輔的中堅組合雖速度上或較輸蝕，要在中場做好佈防，以減低後防壓力，惟她指2人今仗表現很好做足本分，不覺得有任何問題。

大埔今季先後作客傑志及東方都打和，主帥李志堅坦言今仗不乏攻勢下，對未能獲勝感可惜，並指今季港超形勢緊湊，冀在下半季可追回失利。

頭場港超榜尾戰的護級「6分波」，夢想FC憑希堅奴在下半場梅開二度，主場以4:3險勝凱景，取得聯賽首勝；凱景則各項賽事8連敗。賽後兩隊續排第9及10位。

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