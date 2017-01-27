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【2020歐國盃】德國荷蘭外圍賽冤家路窄　英格蘭喜遇捷克保加利亞等4東歐球隊 (20:28)

2020歐國盃外圍賽今晚抽籤，因歐洲國家聯賽成績不濟而降班及跌落第2檔次的德國隊，將繼歐國聯後，再與中興的種子隊荷蘭隊在C組狹路相逢。衛冕的葡萄牙隊則與烏克蘭及塞爾維亞同編在B組；英格蘭則在A組抽得好籤，4個對手是來自東歐的捷克、保加利亞、黑山及科索沃

今夏俄羅斯世界盃分組賽包尾出局的德國，接戰歐國聯四碰荷蘭及法國不勝只得兩分又敬陪末席，終以降班收場，卻在2020歐國盃外圍賽與歐國聯4強份子「橙軍」冤家路窄。德國於歐國聯兩戰荷蘭1和1負，兩軍同組對手尚有北愛爾蘭、愛沙尼亞及白羅斯。世盃盟主法國隊的H組對手主要是冰島及土耳其。E組世盃亞軍克羅地亞將對威爾斯和斯洛伐克等。

此外，F組西班牙會將對瑞典、挪威及羅馬尼亞等；J組意大利將遇波斯尼亞、芬蘭及希臘等；世界排名第1的比利時的I組主要對手是俄羅斯及蘇格蘭。每個分組賽會有兩支出線球隊。2020歐國盃決賽周會有24隊參賽。

歐國盃外圍賽分組賽抽籤結果：

A組

英格蘭、捷克、保加利亞、黑山、科索沃

B組

葡萄牙、烏克蘭、塞爾維亞、立陶宛、盧森堡

C組

荷蘭、德國、北愛爾蘭、愛沙尼亞、白羅斯

D組

瑞士、丹麥、愛爾蘭、格魯吉亞、直布羅陀

E組

克羅地亞、威爾斯、斯洛伐克、匈牙利、阿塞拜疆

F組

西班牙、瑞典、挪威、羅馬尼亞、法羅群島、馬爾他

G組

波蘭、奧地利、以色列、斯洛文尼亞、馬其頓、拉脫維亞

H組

法國、冰島、土耳其、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、安道爾

I組

比利時、俄羅斯、蘇格蘭、塞浦路斯、哈薩克、聖馬力諾

J組

意大利、波斯尼亞、芬蘭、希臘、亞美尼亞、列支敦斯登

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