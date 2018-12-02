【劍擊】入籍新血加盟港隊　江旻憓：最強陣容爭入奧運 (19:54)

賽事今日首次在商場上演，上月首奪世界盃銀牌的「少女劍后」江旻憓，4強先勇退剛從新西蘭入籍的陳渭泠，決賽面對中國的項譯宣，落後下以13：9反勝封后。24歲的她透露，目前正修讀中國法律碩士課程，但來年重點將是爭入2020年東京奧運：「新加入的陳渭泠為我們添入另一種打法，團體陣容有更多變化。積分賽明年4月開始，我們希望直入前4名，否則就大有機會要與中國隊爭亞洲第1。」21歲的陳渭泠在兩周前來港，早前已辦妥轉籍手續，她因在港出生亦符合奧運代表資格，勢為這支亞運團體銅牌隊伍添新衝擊。

而「少年劍神」張家朗在決賽遇上師弟吳諾弘，多次平手下前者憑經驗連取4劍以15：11奠勝。19歲的吳諾弘全職1年，自幼亦多次出演劇集，但他表示目前會專注劍擊發展，爭取刺入奧運的機會。男子花劍隊同樣要爭入世界前4，否則經亞洲第1身分爭入奧運團體賽，前年在奧運出戰個人賽的家朗則稱：「上站世界盃，我們在團體賽殺入8強，是一支強心針，之後大家都會將重點放在團體賽，而阿Nic（崔浩然）仍在養傷，希望趕及明年4月計分前，可以歸隊組最強陣容出戰。」

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