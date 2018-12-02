【日職】川口能活告別24年球員生涯　三浦知良無緣來季征戰日職 (17:28)

川口能活自少受著名漫畫《足球小將》的薰陶，矢志成為職業足球員，於1994年在橫濱水手出道，身高1.8米的他在門將位置來說雖然身材較矮，但他憑着靈敏的身手，初出茅廬已取代時任日本國腳的松永成立，成為該會的正選門將。而在1996年亞特蘭大奧運，他代表日本U23踢出代表作，包括在分組賽面對擁有朗拿度、羅拔圖卡路士、李華度及白必圖等名將助陣的巴西，多次精彩撲救力保不失，助「藍武士」以1：0小勝的經典之戰。翌年他更成為日本隊首次晉軍世界盃的正選門將。

不過這名一代門神生涯最大遺憾，或是在征戰歐洲聯賽始於未能成功，分別只能在當時英冠的樸茨茅夫，以及丹麥超聯球會洛斯查蘭特擔任副選門將。其後回流日本的他在磐田山葉效力9季後，近年轉戰低組別聯賽，分別效力日乙FC岐阜及日丙的SC相模原。

今日迎來告別戰的他，在SC相模原日丙煞科戰主場1：0挫鹿兒島聯的賽事以正選姿態踢足全場，賽前他除了獲《足球小將》作者高橋陽一送贈紀念品作留念外，更獲同期亦敵亦友的國腳級門將楢崎正剛現身祝賀，場面感人。

此外，日職升班附加賽次輪，FC橫濱主場以0：1不敵東京綠茵，後者將晉附加賽決賽，與日職第16位的磐田山葉，爭取來季日職資格，而這亦意味FC橫濱的51歲日本傳奇球星三浦知良，來季無緣重返日職賽場。

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1996年亞特蘭大奧運經典之戰：