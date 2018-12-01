【港超】富力R&F廣州主場大炒元朗升榜首　理文賽和南區齊5場不勝 (20:49)

富力上輪聯賽終止傑志跨季31場不敗，今仗重返廣州燕子崗體育場比賽，雖開賽僅7分鐘，已被客軍射手基爾頓射入12碼打破缺口，但在完半場前憑利安高射入極刑及基奧雲尼補時入球，半場已反超前2：1。主隊換邊後再由伊達建功及林志堅梅開二度，最終以5：2大破有羅振庭入球的元朗，亦繼銀牌8強後再勝對手。元朗連同盃賽則錄得3連敗。

同日另一場港超，理文主場面對冠忠南區，雖憑隊長中堅干沙利斯打開紀錄，但換邊後被對方鋒將夏志明扳平1：1，終各得1分。理文續排第8位，已近5仗不勝，南區則7戰14分排第2，連同盃賽亦同樣5場不勝。

明午續有兩場港超，包括東方龍獅主場大戰和富大埔，力爭重返榜首，大埔將有鋒將勞高倒戈。東方主帥陳婉婷證實，新中堅荷西安祖前十字韌帶斷裂而提早收咧，已返回西班牙做手術。在缺少後防主力下，面對攻力強橫的大埔，東方防線將受考驗。另一場為榜尾護級大戰由夢想FC主場對凱景，各力爭打開今季聯賽勝利之門。

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