【名宿襲港】施丹踩入尖沙嘴引哄動　承諾短休後必再執教鞭 (19:47)

46歲的施丹於周二起展開6天大中華區之旅，造訪包括上海、杭州、北京及廣州後，並以香港作為最後一站，亦是他繼2009年10月後，事隔9年再次訪港。施丹昨晚抵港，今晨遊覽赤柱時被市民「野生捕獲」，今傍晚到「三間牌」在尖沙嘴的旗艦店會見傳媒，吸引過百球迷一睹法國球王風采，令店外兩旁的漢口道及北京道均擠滿人群。

這名3屆世界足球先生甫亮相，即走向兩旁與球迷握手，並在活動後為等候的球迷簽名合照，幾乎來者不拒，表現相當親民。活動上施丹即席揮毫，用毛筆寫了一個「足」字，然後將「足智多謀」的4字墨寶送給品牌代表，答謝對方送上寫有「球王施丹」的迷你花牌。

施丹過去兩年半執教皇馬贏得3屆歐聯冠軍，今年5月離任後賦閒至今，他在活動上全程以法文回答問題，並透過翻譯表示，現時住在西班牙馬德里，有空便會返回法國馬賽探朋友，目前暫未有計劃下一站，當下只想把握休息機會陪伴家人，但表明將來一定會再戰球壇：「這是肯定的，現在只是小小的休息，之後一定會重返球場。」

早前有傳今季成績欠佳的曼聯及拜仁慕尼黑，均有意邀請這法國名宿執教，被問到屬意挑戰那個聯賽，施丹僅稱不會局限自己的下一站。施丹又指，對法國今夏勇奪世界盃感非常高興，令他回想起1998年自己親手捧起大力神盃的一刻。

將留港數天的施丹表示今次有較多時間，因此會到山頂等景點遊覽香港景色。而據指他今晚將乘電車欣賞港島鬧市的夜景。

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