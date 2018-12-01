【星如征奧】國際拳總受查　奧運拳擊項目遭凍結　曹星如征奧添變數 (17:37)

國際奧委會今晨表示組成3人小組，調查國際拳擊總會（AIBA）內部問題，包括財務、管理及道德方面，其間該會不得與東京奧運組委會接觸，亦不能出售門票、上演資格賽及測試賽。國際奧委會又指，調查結果有可能令國際拳總的身分受影響，意味奧運有機會剔走歷史悠久的拳擊項目。

不敗拳王曹星如（Rex）昨晚戰畢表演賽，公布捨棄職業生涯22連勝往績，轉戰業餘擂台，希望一圓11年的奧運夢。雖然前路茫茫，但他表示：「不擔心拳擊在奧運的命運，我依舊會做好準備工夫。業餘與職業拳賽難度一樣大，減磅、賽例等不同，體能要求不差於職業賽，我亦要重新裝備自己，出拳要更精準，步法要練得更好。」

而香港拳擊總會主席葉國祥亦指，只會做好當下籌備工作：「我們有留意事態發展，但控制不了最後結果。總會會全力協助運動員備戰，預料星如明年2月會出戰首場奧運外圍賽，此前會方將找尋訓練機會，讓他或其他有意參加奧運的拳手，到海外或國內特訓。」

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