【日職煞科】韋拿加盟神戶勝利船　與恩尼斯達故劍重逢 (16:28)

36歲的韋拿日前落實離開紐約城，已有傳球員生涯下一站將是日職。韋拿今日在個人社交網站發布一張圖片寫着「My New Club」，背景是日本國旗，並在短片落實最終目的地確是日本，不過加盟球會並非早前所傳與紐約城同一贊助商的橫濱水手，「真命天子」是有西班牙同鄉恩尼斯達在陣的神戶勝利船。

而勝利船今午在主場3：2擊敗仙台維加泰的日職煞科戰，韋拿亦現身成為座上客，提早見新東家。神戶勝利船以第10位完成球季，而來季將有恩尼斯達、普多斯基及韋拿，組成星味十足的進攻三劍俠。

日職其餘煞科賽事，磐田山葉作客完場前以1：2反負已衛冕的川崎前鋒，跌至聯賽16位，需踢附加賽爭取護級。應屆亞冠盟主鹿島鹿角則主場0：0悶和鳥栖砂岩，將以日職季軍身分，與川崎前鋒及廣島三箭，取得來屆亞冠參賽資格。至於有費蘭度托利斯在陣的鳥栖，則以第14位護級成功。

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