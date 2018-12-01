【轉戰業餘】曹星如降呢？ 業餘體能要求不輸職業拳擊 (16:02)

業餘拳手與職業拳手，在收取酬勞有很大分別。職業拳手可以收取鉅額出場費及商業贊助，業餘拳手只為國家或地區服務，不能收取任何出場費。而參與奧運的業餘拳手傳統上都佩戴頭盔、穿着紅藍背心上陣。不過業餘拳擊自上屆 2016 年里約熱內盧奧運開始，便取消了佩戴頭盔的規定，而計分方法亦跟隨職業賽事，使用 10 分制（每局勝方得 10 分，敗者獲 9-7 分）。國際拳擊總會（ AIBA ）希望透過這些改變，為奧運引入職業拳手鋪路，最終上屆奧運首次容許職業拳手參賽。

既然奧運為職業選手開綠燈，為何曹星如仍要放棄豐厚收入的職業資格，改以業餘身分爭取參加東京奧運？首先，職業賽組織如 IBF及WBC 都禁止旗下拳手參加奧運，星如欲出戰奧運意味必須在兩者之間取捨。其次，業餘比賽的訓練要求跟職業賽仍有很大差別。雖然兩者一回合同為 3 分鐘，但職業比賽依拳手間的協議，會打 4 ､ 6 ､ 8 ､ 10 至 12 回合，為的是增加觀賞性。假如打足 12 回合，拳手需比賽 36 分鐘，體能消耗相當高，因此節奏控制便十分關鍵。相反，業餘賽事一律打 3 回合，因此拳手通常毫無保留，節奏較為明快。

至於第三樣差異，亦是兩者最大的分野，是過磅方法有所不同。職業賽會在賽前一天過磅，以曹星如參加的超蠅量級為例，磅數為 115 磅，平日體重約 120 磅的他，賽前需地獄式節食和焗汗減重，過磅達標後在一天裏大吃一餐，以求盡快補充體力。相同策略卻不能應用在業餘比賽上， AIBA 規定在賽前早上過磅，而在奧運賽事更需每天過磅，杜絕在職業賽中極度節食後又大吃大喝的現象。

以星如體重計，他將參與 49-52 公斤（約 108 至 115 磅）級賽事，意味他要長期嚴格控制體重，要求比職業賽更嚴格。在里約奧運有兩名拳王級人馬不願在整個賽事期間節食減重，於是參加重一級的比賽，結果一個在第 2 場給 TKO （技術擊倒），另一個首仗就吞 3 蛋敗走。現實中可不是人人都可以像甄子丹一樣，能夠跟比自己更重磅的泰臣打成平手。

為適應業餘比賽，星如提前準備亦荊棘滿途。首先是東奧雖未公布男子拳擊各級重量限制，但分級由10個減至8個，競爭對手會更多。而按里約奧運制度，星如需在亞洲及大洋洲區資格賽獲前3名，否則便要在世界賽等賽事，與各地拳手爭餘下約10個主賽圈席位。

上屆奧運賽事屢現爭議判決，國際奧委會（ IOC ）會長巴赫年初曾表示不滿 AIBA 的管理作風，考慮在 2020 東京奧運取消拳擊項目。現在距離舉行還有 1 年 8 個月， AIBA 有機會藉修改規則改善與 IOC 的關係。不過即使前景不明朗，曹星如仍需以目前的規例為本，在這段時間鍛煉體能及戰、技術。

星如以前當業餘選手的時候，出名體能差而被取笑為「爆軚如」，今日星如已經升呢變成「神奇小子」，體能問題應該難不到他。至於他打完奧運後會否重投職業拳壇，那又是另一個故事了。

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