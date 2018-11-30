【轉戰業餘】為奧運夢棄職業拳酬　曹星如不忘初心爭做香港第一人 (23:29)

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「不敗拳王」曹星如（Rex）晚上於灣仔修頓室內場館出戰表演賽，於表演賽3回合各3分鐘賽事，擊敗中華台北的江奕宏，賽後在逾2000名拳迷見證下，公布將轉戰業餘擂台，爭入2020年東京奧運。31歲的他賽後表示，希望在40歲的年齡限制前，一圓夢想：「奧運有年齡限制，自己機會不多了，職業賽反而可以之後再戰。奧運是每個運動員的夢想，很想向外界證明，香港也有拳擊運動員。」

曹星如也藉今次機會，多謝前經理人把他改造，從懶惰的年輕人變成拳手。回想對上一次爭入奧運，他笑說：「當時11年前在泰國出戰，首回合不算差，但第3回合已沒體能，整個回合捱打。現在最重要是練好體能及步法，準備明年的4場計分賽。」香港拳擊總會主席葉國祥表示，Rex若如願打入奧運，將是香港第一人，亦盼總會能吸引更多贊助，資助所有拳手爭取奧運資格。

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