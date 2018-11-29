【歐聯】尼馬對利物浦疑多次插水　高普：像快要死，一秒後站起 (21:00)

高普（利物浦領隊）：PSG球員很聰明，尤其是尼馬，他們每次跌倒都像嚴重受傷，像嚴重得快要死，但一秒過後又重新站起來，這些行為沒有體育精神，也令我們看來像屠夫一樣

安德魯羅拔臣（利物浦後衛）：我很有興趣知道尼馬這些行為浪費了多少時間，當然己隊也不善於處理這些戰術，賽果令人沮喪

加歷查（利物浦名宿及足球節目主持人）：看見尼馬比賽會令人覺得尷尬，他再這樣比賽的話，只會永遠讓人記得這些行為，而不是他的球技

杜曹（PSG教練）：我不認為球隊有什麽問題，球員被對手不斷侵犯。事實上，我不想談論這個問題，因為這不是我們要討論的事

Dominic King（每日郵報專欄作家）：你以為經過世界盃後他會有改變，但他那種業餘式的戲劇嗜好仍舊不斷出現。他若繼續我行我素，永遠也不能與美斯及基斯坦奴朗拿度相提並論

麥馬拿文（利物浦名宿及足球節目主持人）：PSG球員一些開賽後的行為是荒謬的

尹戈爾（前巴塞隆拿及曼聯教練）：尼馬不斷成長，但他必須學會成為球隊的一份子，而不是獨行獨斷，他太自我中心了。若他再次加盟巴塞，我認為對球隊沒有什麼好處

占士米拿（利物浦中場，在社交網站上載尼馬倒地的相片）：這（相片）已概括整場比賽

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