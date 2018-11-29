【歐霸】禾斯克拉稱未獲確定轉場　明晨撼阿仙奴能否如期舉行成羅生門 (18:48)

烏克蘭和俄羅斯的緊張關係近期有惡化趨勢，俄軍近日於克里米亞附近的刻赤海峽攔截進入亞速海3艘烏克蘭海軍艦艇，令附近地區的局勢不穩。其中禾斯克拉所在的城市波爾塔瓦靠近兩國之間的邊境，歐洲足協經考慮各方面因素後，決定將賽事移師指烏克蘭首都基輔舉行。不過禾斯克拉卻對此決定不滿，更稱或考慮不會出戰，球會副會長更指尚未收到新球場給予確定比賽可以舉行的消息。

阿仙奴方面，主帥艾馬利指尊重歐洲足協的安排：「我們需要尊重當局的決定，對禾斯克拉而言轉場也不容易。雖然轉場是在最後一刻才決定，但對球隊來說影響並不太大，禾斯克拉也能夠在烏克蘭作賽，只是城市不同。」 雖然艾馬利對轉變場地未有異議，但由於有關安排尚未落實，禾斯克拉方面又未正式同意，賽事能否於明晨如期舉行成為未知之數。

另邊廂，同樣提早出線的車路士將於主場迎戰希臘球隊PAOK，主帥沙利料將繼續輪換，予沙柏哥斯達及羅夫度斯卓克等小將正選機會。沙利預告正選陣容將有一名「技術型中場」，而尼高路簡迪將不會是這個位置的人選：「我不想他出任這個位置，上仗聯賽對熱刺時，他在這個位置迷失，又不斷上前向對手的禁區施壓，這不是他的專長。所以出任這個位置的，會是法比加斯或佐真奴費路。」沙利又希望球隊能重返勝軌：「短期內我們必須取得勝仗，長遠來說我們要成為歐洲最佳球隊，我希望球員能從失敗中學習。」

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