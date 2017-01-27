【揚威亞洲】王霜榮膺亞洲足球小姐　中國史上第4人　獲譽為國足未來希望 (17:47)

被譽為「女足C朗（基斯坦奴朗拿度）」的王霜於武漢出生，自7歲起便與表哥一起接受足球訓練。武漢作為中國足球改革試點地區，亦令王霜自幼便受足球的熏陶。就讀中學期間，王霜在嚴格的篩選制度下表現出色，於12歲入選國少隊，3年後更入選國青，進步神速。2013年，王霜代表湖北省U18女足出戰全國運動會時攻入7球，獲內地傳媒廣泛報道，令王霜受到關注。2014年她獲韓國球會Gumi Sportstoto WFC青睞並加盟，成為當時聯賽中最年輕的球員，更曾奪得盃賽的最佳球員。雖然在加盟後一度受傷患困擾，最終更返回武漢江大女足，又曾被外借至大連權健，但王霜仍憑出色的表現，助大連權健兩奪女超聯賽冠軍，上季更成為聯賽年度最佳球員。去年12月，王霜更獲得中國女子金球獎。

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據內地傳媒報道，王霜於兩年前曾有機會登陸阿仙奴或曼城，但中國足協最終不予同意，原因是王霜倘若出國，將要根據國際足協的時間表回國集訓，勢影響國家隊的部署及陣容安排。不過今年8月，王霜終於與巴黎聖日耳門達成轉會協議，成為球隊歷史上首名中國球員。9月9日聯賽迎戰FC巴黎時，王霜取得加盟球隊後的首個入球。上月女足歐聯16強首回合，王霜在作客瑞典球隊寧高平時，更取得她在這項賽事的首個入球，兩回合計大勝對手5：2晉級8強。

王霜在昨日的亞洲足協年度頒獎禮榮膺亞洲足球小姐，對上一次有中國球員獲此殊榮已是2006年的馬曉旭。事實上，身高1.64米的王霜在2013年曾入圍亞洲足協年度最佳女子青年球員的候選名單，惟最終名落孫山。當時王霜謙虛地指自己尚有進步空間：「能夠獲提名當然相當激動，但我覺得自己需要進步的地方還有很多，特別是經過了在國家隊和韓國踢球的經歷後。如果能夠獲獎，也算是對我的一個激勵，我會更加努力的」。

曾奪亞洲足球小姐的中國球員

2018年 王霜

2006年 馬曉旭

2003年 白潔

1999年 孫雯

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