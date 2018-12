【揚威亞洲】絕殺「3分波」榮膺亞冠金球　傑志小將鄭展龍：盼成職業里程碑 (16:02)

AFC上周公布亞冠10大金球名單,並開始網上投票。鄭展龍的禁區角燙射得票逾70萬,佔總票數53%,成為最佳入球。他很榮幸能獲獎,感謝一眾球迷投票支持,以後會繼續努力。

AFC今晨亦在阿曼頒發其他獎項,卡塔爾國腳後衛鴨都卡林哈辛爆冷力壓鈴木優磨及三竿健斗,成為亞洲足球先生。今夏轉會巴黎聖日耳門的中國女將王霜則榮膺亞洲足球小姐。

龍仔在上屆亞冠第4輪分組賽後備上陣,補時帶球入禁區,彎入世界波,令香港球隊首次亞冠獲勝。20歲的他希望這是生涯突破的契機:「老實說,入球後我腦袋一片空白。攻入個人在亞冠級別比賽的首球,是特別有意義的里程碑。獎項會令更多人認識鄭展龍,希望這是我未來的踏腳石。」

鄭展龍上周菁英盃有微傷下只後備落場,傑志亦只逼和冠忠南區。「藍鳥」明晚會回師旺角場,擊敗飛馬便能壓過對手及富力R&F,暫時升上港超聯賽榜第3。

鄭展龍入球重溫

⏰ Now that's what we call a late winner! Was this Cheng Chin Lung goal for Kitchee the best goal of the #ACL2018 Group Stage? Vote now at https://t.co/wjTMhzB685! pic.twitter.com/LNhUhb8PIV— AFC Champions League (@TheAFCCL) 2018年4月27日