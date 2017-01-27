【揚威亞洲】絕殺「3分波」榮膺亞冠金球　傑志小將鄭展龍：盼成職業里程碑 (16:02)

AFC上周公布亞冠10大金球名單，並開始網上投票。鄭展龍的禁區角燙射得票逾70萬，佔總票數53%，成為最佳入球。他很榮幸能獲獎，感謝一眾球迷投票支持，以後會繼續努力。

AFC今晨亦在阿曼頒發其他獎項，卡塔爾國腳後衛鴨都卡林哈辛爆冷力壓鈴木優磨及三竿健斗，成為亞洲足球先生。今夏轉會巴黎聖日耳門的中國女將王霜則榮膺亞洲足球小姐。

龍仔在上屆亞冠第4輪分組賽後備上陣，補時帶球入禁區，彎入世界波，令香港球隊首次亞冠獲勝。20歲的他希望這是生涯突破的契機：「老實說，入球後我腦袋一片空白。攻入個人在亞冠級別比賽的首球，是特別有意義的里程碑。獎項會令更多人認識鄭展龍，希望這是我未來的踏腳石。」

鄭展龍上周菁英盃有微傷下只後備落場，傑志亦只逼和冠忠南區。「藍鳥」明晚會回師旺角場，擊敗飛馬便能壓過對手及富力R&F，暫時升上港超聯賽榜第3。

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鄭展龍入球重溫