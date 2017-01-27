【Formula E：附門票連結】FE香港站看台坐位減半　今起首兩周85折 (19:24)

FE香港區傳訊總監彭雪怡指撤走可容納3000人的龍和道看台可令e-Village嘉年華擴大，容納展示科技的e World、兒童世界及更多餐飲、現場表演空間。剩下的3000張添馬公園起終點及摩天輪看台門票不設劃位，與去年一樣以2880元出售，5至12歲小童或長者可獲半價優惠。E-Village則不再免費，會每人收50元。購買任何門票的車迷亦可選擇加300元在當日落維修站，觀看各支車隊在車房備戰。廠隊積架亦增設房車賽I-PACE eTrophy作支援賽事，預計會有香港車手參賽。

來季FE將在12月15日於沙特阿拉伯首都利雅德揭開戰幔，3月10日比賽的香港是第5站，緊接會是海南三亞。第2代戰車將首次落地比賽，新車的續航力更強，中途不用進維修站換車。賽制亦改成比賽45分鐘加1圈，另設有如"Mario Kart"加速的「攻擊模式」，積架的後備及測試車手董荷斌稱場上比併相信會更多。

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上周的阿布札比F1賽事，雷諾車手侯根保反車，一度被困駕駛艙。董荷斌稱FE新增的「Halo」裝置有效保護車手，但對意外感到不快樂，同意「Halo」或妨礙車手爬出戰車。

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