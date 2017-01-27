【神童與歌神】隨PSG出戰歐聯前　麥巴比拍片賀張學友巴黎開騷 (20:23)

PSG在微博發布影片，麥巴比先在鏡頭前說：「你好，我是基利安。聽說你要來巴黎開演唱會，我祝福你演唱會一切順利！期待能見面。」麥巴比對張學友有多少認識不得而知，但他之後在3件印有207及Jacky Cheung的PSG主場球衣背面簽名，PSG更指轉發帖文及關注專頁，有機會得到這件限量版波衫。麥巴比相信無暇去張學友的演唱會，事關PSG當日會在歐聯主場迎戰利物浦。

儘管在法甲14連勝，PSG在歐聯只曾挫貝爾格萊德紅星，除9月敗走利物浦，兩和拿玻里亦輸對賽作客得球。若拿玻里後日主場獲勝，PSG一旦落敗便只能與紅星，在最後一場爭歐霸淘汰賽席位。而麥巴比與尼馬上周國際賽受傷，周一復操，法國《隊報》更指他們將雙雙正選。麥巴比認為球隊仍掌握自己的命運，目光放得更遠：「要贏得冠軍，你需要每步到位。而一段時間佔上風，哪怕只是半場甚至更短，便可以取回信心，在漫長的比賽中走得更遠。」

麥巴比對冠軍的感覺絕不陌生，除了連奪本土聯賽錦標，他今夏亦與法國高舉大力神盃。下月滿20歲的「忍者龜」認為，世盃奪冠之路能供PSG現階段參考，特別是16強反勝阿根廷隊一役：「在世界盃分組賽，沒有人想過我們能堅持到最後，人人都對我的目標笑而不語。當然，歐聯的比賽更多。」他亦渴望更多歐聯比賽，因為「與頂級後衛交手是一門樂事」。

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