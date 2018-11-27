【馬拉松】紹興跑手遇遞國旗力保不失 主辦方被質疑漠視新例 (21:49)

【自由盃決賽】小保加迎戰河床再押後 南美足協未定日期 列基美：最重要無人傷亡

紹興國際馬拉松於周日（25號）舉行，內地跑手李永遠奪得男子國內組冠軍。不過，他在衝線時卻是舉着國旗，而從網上發布的片段中，這面國旗是由一名在護欄外的工作人員遞上。據內地傳媒報道，紹興國際馬拉松是「奔跑中國」馬拉松系列賽的其中一站，亦是蘇州馬拉松之後的下一站賽事。

根據賽事官方網站資料顯示，紹興國際馬拉松營辦機構與蘇州馬拉松不同，而中國田徑協會早前在「塞國旗」事件發生後，亦宣布日後為維持賽事公平，將不允許工作人員向跑手遞國旗。在紹興馬拉松後，有網民質疑新例的成效，認為「塞國旗」已成為內地馬拉松賽事的「慣例」。

值得一提的是，紹興國際馬拉松一名男跑手在賽事途中暈倒，經醫護人員為他急救後蘇醒，但他不理會勸阻堅持比賽，結果被工作人員攔住並送院治理。經檢查後，這名男跑手是因心律失常而暈倒。

其他報道：【意甲】意副總理批AC米蘭不換人致失分 加度素：他應先關注我們國家的政治