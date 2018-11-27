【馬拉松】紹興跑手遇遞國旗力保不失 主辦方被質疑漠視新例 (21:49)

內地跑手何引麗早前參加在江蘇蘇州市舉行的馬拉松比賽時，遇上義工兩度遞上國旗後，疑被打亂跑步節奏而失冠。日前在紹興舉行的一場國際馬拉松賽事，再度有跑手被「塞國旗」，但未有打亂其跑步節奏，力保不失獲國內組冠軍。不過，這次舉動卻被質疑無視當局在蘇州馬拉松後發布的新例。
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紹興國際馬拉松於周日（25號）舉行，內地跑手李永遠奪得男子國內組冠軍。不過，他在衝線時卻是舉着國旗，而從網上發布的片段中，這面國旗是由一名在護欄外的工作人員遞上。據內地傳媒報道，紹興國際馬拉松是「奔跑中國」馬拉松系列賽的其中一站，亦是蘇州馬拉松之後的下一站賽事。
根據賽事官方網站資料顯示，紹興國際馬拉松營辦機構與蘇州馬拉松不同，而中國田徑協會早前在「塞國旗」事件發生後，亦宣布日後為維持賽事公平，將不允許工作人員向跑手遞國旗。在紹興馬拉松後，有網民質疑新例的成效，認為「塞國旗」已成為內地馬拉松賽事的「慣例」。
值得一提的是，紹興國際馬拉松一名男跑手在賽事途中暈倒，經醫護人員為他急救後蘇醒，但他不理會勸阻堅持比賽，結果被工作人員攔住並送院治理。經檢查後，這名男跑手是因心律失常而暈倒。