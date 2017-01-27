【學界D1足球】男拔萃淨勝兩球3連霸　港華離奇蹟差一步　過百學生校友入場高歌助陣場面感人　 (20:41)

港華3年前開始由東方龍獅後備門將何國泉擔任教練，由前年升上D1，於今屆賽事成為「黑馬」，開季頭3場2和1負，及後一路晉級，在4強爆冷以1球擊敗喇沙書院。

港華今午決賽雖眾志成城，更特製印有對賽資料的「決賽版」球衣及外套紀念，但面對力爭衛冕的男拔萃，實力有一定差距，在完半場前被後上的葉卓文攻破大門，加上換邊後初段被黃政德再下一城，結果以0:2敗陣。雖然落敗，不過賽後一眾港華學生依然走入球場，圍圈鼓勵球員及一同高唱校歌，場面感人。

賽後何國泉指，在兩名主力張柏軒和黃柏維停賽，加上首次參加決賽，眾將因太緊張而在尾段先後抽筋，球隊已盡全力，但指：「球員拚盡的精神，比取得冠軍來得重要。」明年首戰精英賽，何sir冀麾下好好享受比賽。戰至抽筋的隊長李昀峻賽後留下男兒淚，指今仗對他6年中學生涯是畢生難忘，「已經超額完成」。

今仗有眾多港華舊生專程到場，包括佳聯元朗主帥郭嘉諾，是港華校隊前教練，今仗亦有輔助何國泉在場邊督師，面對帶領男拔萃的凱景主帥馮凱文，像是兩名港超主帥較量。雖離冠軍只有一步之遙，郭sir期望師弟們精英賽繼續努力：「港華生都出名搏命，在資源有限下，團結精神很好，戰至最後都沒放棄，不少校友都特意請假半天入場支持。港華明年將是創校百周年，今次對於學校來說已是一份最佳禮物。」

男拔主帥馮凱文稱，預期今仗是硬仗，幸把握到關鍵時刻及對手犯錯而入球，並指相信港華在未來日子會更難應付。男拔鋒將鄭進泓也指今仗並不輕鬆，指對手打氣聲雖強勁，但同時也因而加強了己隊的爭勝心，下個目標將是重奪精英賽冠軍。

至於較早前的季軍戰，西島中學以2:1反勝喇沙書院獲第3名。在上屆精英賽當選最有價值球員的「西島奧祖亞」Yanou Van Raad在季前受重傷，今仗在場邊為隊友打氣。

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