【自由盃決賽】小保加迎戰河床再押後　南美足協未定日期　列基美：最重要無人傷亡 (17:05)

首次由兩支阿根廷球隊合演南美自由盃決賽，在首回合時已因當地持續大雨令場地積水，最終小保加於主場與河床賽和2：2。次回合原訂於周日凌晨開賽，惟開賽前小保加的隊巴被河床球迷襲擊，更有球員被河床球迷投擲的石頭及木棍擊傷，隊長柏保路佩雷斯更因玻璃碎入眼而受傷送院，而前鋒泰維斯亦批評賽會罔顧球員安全，最終將賽事延期至今晨進行。惟小保加賽前向賽會申請押後賽事，最終獲接納，南美洲足協亦將舉行會議商討新的比賽日期。小保加在社交網站上亦發表聲明，譴責涉事球迷的暴行，並考慮要求當局執行第18條例。根據有關條例，賽事或將閉門作賽，甚至取消河床的參賽資格。

曾效力小保加的阿根廷名宿列基美對球員被施擊感憤怒：「我對這些暴力事件已受夠了。竟然有球迷向球隊的巴士擲石，而附近的民眾亦未有阻止。我們應該為沒有小保加球員傷亡而感到高興，那是人命來的。顯然這場比賽的結果已不重要，最重要的是沒有人傷亡。」阿根廷網民亦指施擊的河床球迷令該國足球蒙羞，建議賽事應閉門作賽。不過據阿根廷傳媒報道，有球迷稱小保加中場、曾效力皇家馬德里的加高於隊巴被施襲前，曾挑釁河床球迷，被質疑兩軍均應為事件負責。

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