艾佛遜帶領的76人在2001年NBA總決賽面對強敵湖人的首戰,曾在一次急停跳投取分後,跨過防守他而失平衡倒地的盧爾(Tyronn Lue,即早前被解僱的前騎士教練),成為了「跨下之Lue」經典時刻。

未料這超過17年的場面竟在美式足球場上重現,西雅圖海鷹外接員洛基特在完成一次12碼達陣後,與隊友一起用美式足球在達陣區內做出這個「跨下之Lue」經典時刻,頓成外界焦點。

Lockett hit em with the Iverson stepover 😱😱😱 @TDLockett12 pic.twitter.com/JhvxIHTvCk— The Checkdown (@thecheckdown) 2018年11月25日