【F1煞科】咸美頓分站11冠謝幕　伙維迪「冬甩表演」告別艾朗素　 (00:43)

排頭位出賽的咸美頓全場55圈賽事均控制戰局，最終比亞軍的維迪快約2.5秒衝線。二人賽後更與勢最後一戰F1的艾朗素，在起終點直路作「冬甩」表演。紅牛的韋斯塔本就搶得最後1支香檳。「車王」艾朗素第312場格蘭披治出戰，只以第11名完賽未能取分。

他來年會轉戰美國印第500及耐力賽，可能就此告別F1舞台。其車隊麥拿侖為歡送他，特意設計特別版戰衣、頭盔及戰車「拉花」，他賽前卻笑言為安排感尷尬。另一老將雷干倫明年轉駕蘇巴，但其法拉利最後一戰只鬥7圈便壞車，與首圈反車的侯根保等4人退賽。第4的列斯亞度亦會離開效力5年的紅牛，到雷諾尋求突破。

沙漠上空的煙花見證本季F1落幕，維迪季中在家鄉德國雨中「自炒」，成為本季總冠軍爭奪的分水嶺。咸美頓超前後一直領放，兼提早兩場奪個人第5個世界冠軍。前世界冠軍羅斯保直言，維迪今季犯下所有可能的錯誤，早前英國廣播公司（BBC）統計更指，維迪及法拉利的錯誤，令他們最少失去80分。展望來季，法拉利以青訓車手歷利取代雷干倫，或動搖維迪1號車手的地位。

說到來季的車手名單，由於史度爾勢加盟印度力量，只餘紅牛二隊最後一席有懸念。今季二級方程式賽車（F2）的冠亞軍羅素及諾利斯，將升班戰F1，令英國成為來季車手大戶，而克服重創的古碧沙，以及基維特亦會回歸。各隊在周二、周三將續留亞斯碼頭賽道，測試來年戰車。而輪胎供應商倍耐力亦續約至2023年，戰車實力大洗牌很可能到2021年引擎改例後，才有望實現。

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