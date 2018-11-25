【英超】車路士負熱刺不敗告終　沙利轟賽果災難：今日不喜歡任何人 (18:27)

主隊熱刺今場改以孫興慜伙哈利卡尼攻堅，開賽效果顯著。迪利亞里7分鐘便接應罰球頭槌開紀錄，卡尼16分鐘亦遠射得手。孫興慜換邊後一次右路盤球30碼入禁區，54分鐘攻入個人在球隊第50球。車路士只憑後備入替的基奧特85分鐘破蛋，最終以1：3告負，賽後落後13戰30分的熱刺兩分，拱手相讓聯賽第3位。沙利的英超新帥12場不敗紀錄亦畫下句號。

熱刺今仗入球外亦數度浪費機會，連孫興慜也承認要更有效率。而若非門將阿列沙巴列加，車路士恐遭逢更大敗仗。沙利認為球隊落敗，失球責任屬於場上全部球員：「不止是防線的問題，是整個防守階段。前線的逼搶很差，中場球員沒提供屏障，連帶防線也是災難。」他又不同意若上半場後段獲判12碼，戰况可扭轉。而被問到後備的巴克里及基奧特等是否表現較好，他否認並加一句「今日我不喜歡任何球員」。

車路士前鋒艾華路莫拉達再次成為越位王，3次被旁證逮捕卻不曾攻門中目標，沙利一度以王牌夏薩特轉任正前鋒求變。惟「硬頸」的他堅守「沙利足球」及固有陣式，英國《電訊報》等的球評均認為，如能凍結中場佐真奴費路，就足以「停車」，籲沙利設下B計劃，才有望與列強爭持。

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