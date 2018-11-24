【西甲】蘇拿利「坐正」首戰即敗　皇馬作客伊巴吞3蛋 (22:08)

蘇拿利暫代皇馬主帥時錄4連勝而坐正，今場有加里夫巴利16分鐘食詐糊。大難不死的伊巴兩分鐘後，先憑干沙路艾斯卡蘭迪18分鐘門前撞入，一對箭頭沙治安列治及安歷基傑基，則換邊後把握皇馬後防失誤建功。皇馬以0：3大敗之餘，更有後衛奧迪奧蘇拿傷出，歐聯作客羅馬前，後防兵源更見緊拙。

拉莫斯今仗表現欠佳，更與皇馬捲入禁藥指控。《足球解密》報道指皇馬在前屆歐聯決賽挫祖雲達斯後，其尿液樣本對一種類固醇Dexamethasone呈陽性反應。隊醫未有按規例申報，原因是誤以為注射的是另一種藥物，並稱是人為及行政錯誤。歐洲足協因此只發警告信，未有作任何處分。

而在今年4月對馬拉加的聯賽中，拉莫斯則被指不聽從樣本抽查員，在測試前違例洗澡，有可能影響檢測結果。而西班牙的反禁藥機構要到9月才判罰，報道質疑組織為何要用數個月才去信判罰球會。皇馬球員亦被控去年一次突擊檢查中干預抽查員工作，令現場氣氛緊張，當時仍效力「銀河艦隊」的基斯坦奴朗拿度更投訴自己經常是做測試的球員。

皇家馬德里及歐洲足協之後都否認指控，前者發聲明指隊長拉莫斯從未違反禁藥條例，歐洲足協的行為正常。世界反禁藥組織發言人亦說，歐洲足協的抽查跟足其指引。根據當地反禁藥條例，皇馬有機會被罰最高30萬歐元（266萬港元）、扣分甚至降班。

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