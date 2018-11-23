【中超】中國足協擬發布新例　球隊名稱需「非企業化及中性化」 (22:46)

據內地傳媒報道，新華社早前引述消息來源指，「為促進職業聯賽的健康、穩定和長遠發展」，中國足協擬制定規範球會名稱的相關規定，並指新名稱需要「非企業化及中性化」。新名稱不可包含如啤酒及汽車等商品或行業名稱，亦不可含有股東或班主的名字，及不得超過4個漢字。該報道又指，若球會未能在限期內通過中國足協的評核，將被取消參賽資格。但若球會已使用該名稱一段時間，且已為球迷及社會所熟識，就可向中國足協申請保留舊名稱。

有內地傳媒按照擬發布的新例，釐定哪些球會需更改名稱。當中山東魯能、河南建業和天津泰達（三者贊助商均為國企或擁有政府背景）。北京中赫國安及上海綠地申花等因新規例中「不得超過4個漢字」的限制，需要將名稱縮短。曾於亞冠盃來港作客傑志的天津權健，球會名稱從2015年開始使用，內媒指名稱將不符合新例，並引述消息人士指，由於天津權健的新球場將命名為盤龍球場，因此「龍」的元素將包含在新的名稱內。而名稱商業色彩濃厚的廣州恒大淘寶，消息指或需要更名，但由於該名稱與2010年起開始使用，因此恒大或向中國足協申請提出豁免。

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