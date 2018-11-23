【英超】奧斯爾與威廉王子合照　網民：與適當的人做適當的事 (19:50)

奧斯爾今年5月與土耳其總統埃爾多安合照並送贈阿仙奴球衣，被批評等同支持獨裁。奧斯爾其後在社交網站發表聲明，指自己遭受歧視與不尊重。德國在今夏世界盃出局後，奧斯爾宣布退出球隊，指自己「贏波是德國人，輸波是移民」，拒絕再代表德國隊上陣。不過他昨日在倫敦出席一個慈善活動時，卻再度與政壇人物，但對象卻是深得民心的威廉王子。兩人除與30名年輕人一起踢足球外，奧斯爾又向對方送贈有阿仙奴球員簽名的兵工廠球衣。奧斯爾在社交網站上載該照片，並留言感謝對方，稱兩人會面時是他的榮幸。

英國網民認為奧斯爾終於作出正確的選擇，指他「在適當的地方，與適當的人做適當的事」。不過有網民笑言奧斯爾犯了不小心的錯誤：「威廉王子是阿士東維拉球迷，奧斯爾不應送贈阿仙奴球衣吧？」

其他報道：【魔獸掛靴】杜奧巴掛靴 6年前歐聯決賽負方拜仁祝福顯風度

其他報道：【有片：NBA】投湖人後首返騎士倒戈 勒邦占士獲全場起立鼓掌迎接