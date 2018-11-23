【魔獸掛靴】杜奧巴掛靴　6年前歐聯決賽負方拜仁祝福顯風度 (17:32)

2012年歐聯決賽，拜仁慕尼黑在主場迎戰車路士，縱有湯馬士梅拿於83分鐘打破僵局，但完場前被杜奧巴以一記「力的表現」的頭槌扳平。杜奧巴雖在加時階段在禁區踢跌列貝利被罰12碼，但洛賓主射被施治「捉到路」接牢。戰至互射12碼階段，「魔獸」操刀主射奠勝一球，為車路士首奪歐聯冠軍。

一眾車路士前隊友向杜奧巴送上祝福的節錄內容：

林柏特（車路士前中場，現打比郡領隊）：跟你同場比賽是一種榮幸，你的職業態度及時刻求進的渴望，激發了我和一眾隊友。你是個總是能在大舞台有表現的人，堅強、忠誠、無私、積極、謙遜。

泰利（車路士前隊長，現阿士東維拉助教）：11年來跟你一起訓練絕對是榮幸，你擁有身為球員所需的一切，我厭惡在操練跟你較量，你每天的爭勝心都感染到身邊每一個隊友。你就像我們一個兄弟，願你在生活下一章取得圓滿成功。

施治（車路士前門將，現阿仙奴門將）：令人難以置信的生涯，恭喜我的朋友，為你送上祝福，令人難以置信的一個球員及一個人。

艾辛（車路士前中場）：很榮幸與你並肩作戰，你啟發了我們很多人進入一個新領域，你是非洲足球及車路士偉大的足球大使。

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